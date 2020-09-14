Макрон сообщил Путину, что анализ Франции также выявил у Навального «Новичок»

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

По его словам, такой вывод был сделан после проведения Францией собственного анализа.

Также Макрон призвал Путина внести ясность в вопросе проведения надежного расследования по ситуации с Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.