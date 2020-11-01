Макрон считает недопустимым бойкот французских товаров, объявленный исламскими странами

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с осуждением кампании по бойкоту французских товаров, которая началась в ряде исламских государств. Об этом он заявил в субботу в интервью катарской телестанции Al Jazeera.

«Это недостойная и недопустимая кампания, к которой причастны те, кто извратили мои слова по поводу карикатур, опубликованных в журнале Charlie Hebdo, — сказал он.

По словам Макрона, его долг как президента «состоит в том, чтобы защищать свободы, которые гарантирует гражданам французское государство». Однако, как подчеркнул французский лидер, это не означает, что он «лично поддерживает все то, что говорят или рисуют».

Касаясь карикатур на пророка Мухаммеда, Макрон отметил в своем интервью, что «эти рисунки были опубликованы свободным и независимым изданием, не связанным с правительством Франции». Он подчеркнул, что карикатуры «ни при каких обстоятельствах не могут служить оправданием для терактов».

Президент обратил внимание, что хочет использовать интервью Al Jazeera, чтобы обратиться к мусульманам «со словами мира, дружбы и единства». Как считает Макрон, антифранцузские протесты в исламском мире вызваны неправильным истолкованием того заявления, которое он сделал две недели назад после теракта в парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин, где 18-летний террорист убил 16 октября школьного учителя Самюэля Пати, демонстрировавшего эти карикатуры на уроках.

После происшествия президент Макрон предупредил, что французские власти развернут борьбу против сторонников «радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций».

В интервью Al Jazeera французский лидер подчеркнул, что экстремистские силы «искажают ислам и от их действий страдают в первую очередь сами мусульмане». Он привел данные, согласно которым, свыше 80% жертв терактов в мире приходится на жителей исламских государств. «Именно это я имел в виду, когда говорил о кризисе, который переживает ислам», — уточнил Макрон.