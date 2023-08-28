Франция не должна проявлять в Африке ни патернализма, ни слабости в то время как на пространстве Сахеля наблюдается «эпидемия путчей» с недавним военным мятежом в Нигере, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

«Ни патернализма, ни слабости, потому что иначе мы никуда не придем», — сказал Макрон, выступая в понедельник на конференции французских послов в Елисейском дворце.

«Слабость, которую некоторые проявили в отношении предыдущих путчей, подпитывала местнические устремления. По всему Сахелю идет эпидемия путчей», — посетовал он.

Президент также возразил мнениям ряда официальных лиц о том, что французская антитеррористическая операция «Бархан» в Сахеле провалилась.

«Я им отвечаю: не используйте аргументы врага (…). Мы помогали дружеским странам-партнерам защищать свою территорию и бороться против терроризма у них дома», — сказал Макрон.