Cенат Франции 15 ноября принял резолюцию о введении санкций против Азербайджана. Так, 295 голосами Сенат Франции принял резолюцию с требованием немедленного вывода ВС Азербайджана «с оккупированных территорий» Армении, обеспечения соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, и с призывом к правительству ввести санкции против Азербайджана.

Это не единственный антиазербайджанский шаг, совершенный за последние годы. 25 ноября 2020 года Сенат Франции принял резолюцию, призывающую признать «независимость» сепаратистского режима, созданного на оккупированных землях Азербайджана. Тогда за принятие резолюции проголосовали 305 сенаторов. А 3 декабря того же года нижняя палата парламента Франции – Национальная ассамблея Франции, приняла идентичную резолюцию.

Не исключено, что сейчас вслед за Сенатом идентичный документ примет и Национальная ассамблея. Хотя принятая Сенатом резолюция носит рекомендательный характер, сам факт ее принятия свидетельствует о процессах, разворачивающихся во Франции.

Авторы резолюции ссылаются на статью 34-1 Конституции Франции, принятый 26 июня 1945 года Устав Организации Объединенных Наций, Североатлантический договор от 4 апреля 1949 г., Международную конвенцию о ликвидации всех видов расовой дискриминации, вступившую в силу 4 января 1969 г., резолюцию Генассамблеи ООН 60/1 от 16 сентября 2005 г., заявление от 9 ноября 2020 года.

У французских сенаторов очень своеобразное понимание норм международного права, раз они при принятии антиазербайджанской резолюции ссылаются на Устав ООН и Международную конвенцию о ликвидации всех видов расовой дискриминации. При этом они предпочитают не замечать наличия соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, принятых по нагорно-карабахскому конфликту, признающих Карабахский регион территорией Азербайджана и требующих освобождения оккупированных районов.

Подобный подход французской политики не удивителен. Взять к примеру геноцид народа тутси в Руанде. Власти Франции в начале 1990-х годов поддерживали военную хунту в Руанде, осуществившую геноцид народа тутси, но при этом Париж отрицает свою причастность к преступлениям.

Хотя президент Франции Эммануэль Макрон, находясь с визитом в Руанде 27 мая 2021 года, признал ответственность Франции за геноцид тутси, однако извиняться за действия французских властей не стал. А ранее в январе 2012 года канцелярия президента Франции в своем заявлении сообщила, что Макрон никогда не будет приносить извинения за оккупацию Алжира или за восьмилетнюю кровопролитную войну, положившую конец французскому правлению в этой стране.

И ранее погрязшие в многочисленных преступлениях в бывших африканских колониях французские политики не раз заявляли о намерении переосмыслить колониальное прошлое своей страны и окончательно отмежеваться от неоколониальных пережитков. Однако на примере поведения нынешнего президента Франции мы видим, что на самом деле все происходило с точностью до наоборот.

Своими действиями власти Франции демонстрируют, что в открытой форме поддерживают территориальные претензии Армении к Азербайджану, грубо попирают нормы международного права и ставят под большое сомнение посредническую роль Парижа в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Это не первый и не последний шаг властей Франции, открыто поддерживающих Армению — страну-агрессора, которая на протяжении 30 лет держала под оккупацией территории Азербайджана, лицемерно игнорируя соответствующие резолюции СБ ООН.

Игнорировать влиятельную армянскую диаспору французские политики не могут в силу своих личных интересов. Поэтому они готовы с легкостью пожертвовать экономическими и национальными интересами страны ради своих избирательных кампаний. Вдобавок принятие очередной антиазербайджанской резолюции усилит прозападные позиции в самой Армении, что отвечает личным амбициям Макрона, который посредством усиления влияния в Ереване хочет получить рычаг воздействия на Турцию и Россию.

Этим можно и объяснить скандальное интервью Макрона в программе L’Événement на телеканале France 2. Он заявил, что Россия виновна в дестабилизации Южного Кавказа, назвав Карабах «спорным» и «непризнанным на международном уровне» регионом, а также обвинил Азербайджан в том, что он «развязал страшную войну, которая привела к множеству смертей, и захватил эту территорию».

В первую очередь, что привлекает внимание в заявлении Макрона — это то, что его слова никак не вписываются в логику посредничества между Азербайджаном и Арменией. Вполне очевидно, что эта часть большой геополитической игры, которую ведет Париж. После выхода из Евросоюза Великобритании и ухода с политической сцены канцлера Германии Ангелы Меркель, у Макрона выросли амбиции по поводу лидерства Франции в ЕС. Однако наличие непомерных амбиций еще не делает внешнюю политику Макрона успешной, скорее наоборот – позиции французского лидера ослабевают.

Все телодвижения Макрона в сторону Армении говорят о его намерении возвратиться в политическую повестку Южного Кавказа, в которой он оказался ненужным после 44-дневной войны. И принятие очередной антиазербайджанской резолюции Сенатом Франции является продолжением этой игры.

Фактически этими шагами Париж закрепляет у Баку мысль, что посреднические усилия Франции преследуют не нормализацию армяно-азербайджанских отношений и установление долгожданного мира на Южном Кавказе, а вытеснение из региона России. В обмен на это Армении со стороны Франции обещано давление на Азербайджан. Вполне очевидно, что властям Азербайджана пора сделать соответствующие выводы по поводу французских заигрываний с Арменией.