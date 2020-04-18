Макрон предупредил о развале Евросоюза

Эммануэль Макрон предупредил о крахе ЕС как «политического проекта», если блок не поддержит пострадавшие экономики, такие как Италия, и не поможет им оправиться от пандемии коронавируса. Об этом пишет Inopressa со ссылкой на Financial Times.

Беседуя с FT из Елисейского дворца, президент Франции сказал, что «нет иного выбора», кроме создания фонда, который «мог бы выпустить общие долговые обязательства с общей гарантией» для финансирования государств-членов ЕС в соответствии с их потребностями, а не с размером их экономики. Это идея, против которой выступают Германия и Нидерланды, говорится в статье.

По словам Макрона, ЕС столкнулся с «моментом истины» в принятии решения о том, является ли он чем-то большим, чем единый экономический рынок, и отсутствие солидарности во время пандемии, вероятно, спровоцирует популистский гнев в южной Европе. «Если мы не сможем сделать это сегодня, я говорю вам, что победят популисты — сегодня, завтра, послезавтра, в Италии, в Испании, возможно, во Франции и в других местах», — предупредил он.

«Я считаю [ЕС] политическим проектом. Если это политический проект, человеческий фактор является приоритетом, и в игру вступают понятия солидарности… экономика следует за этим, и давайте не будем забывать, что экономика — это моральная наука».

Франция настаивает на создании совместного фонда или ассигнования из европейского бюджета в размере около 400 млрд евро в дополнение к чрезвычайной помощи, уже предлагаемой Европейским центральным банком и другими учреждениями ЕС для смягчения экономических последствий блокировок, связанных с коронавирусом, по всему блоку.

Издание напоминает, что «Германия, Нидерланды и другие северные государства решительно сопротивляются разделению задолженности, утверждая, что это сделает их налогоплательщиков ответственными за заимствования других стран. Лидеры ЕС проведут видеоконференцию в следующий четверг, чтобы обсудить этот план и другие чрезвычайные инструменты».

На вопрос о том, не приведет ли неспособность договориться о создании такого фонда к риску спровоцировать крах еврозоны, Макрон ответил: «Да, мы должны говорить ясно, а также [к краху] европейской идеи».

«Нельзя иметь единый рынок, где некоторых приносят в жертву, — добавил он. — Уже невозможно… иметь финансирование, которое не разделяется участниками в отношении расходов, которые мы несем в битве против Covid-19, и которые мы будем иметь для восстановления экономики».

«Было бы исторической ошибкой снова говорить, что «платить должны грешники». Он напомнил о «колоссальной, фатальной ошибке» Франции в требовании репараций от Германии после Первой мировой войны, что вызвало популистскую реакцию в Германии и последовавшую за этим катастрофу.

«Это ошибка, которую мы не допустили в конце Второй мировой войны, — сказал он. — План Маршалла, люди все еще говорят о нем сегодня… мы называем это «вертолетными деньгами» (нетрадиционный инструмент монетарной политики, предполагающий распределение денег среди конечных потребителей — ред.) и говорим: «мы должны забыть прошлое, начать заново и смотреть в будущее».