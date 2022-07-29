Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече в Париже с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом подчеркнул важность координации с Эр-Риядом в целях диверсификации энергоснабжения и продовольственной безопасности. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, распространенном в пятницу по итогам франко-саудовских переговоров.

«Президент республики и наследный принц Саудовской Аравии подчеркнули важность поиска выхода из украинского конфликта и усиления сотрудничества, чтобы ограничить воздействие его последствий на Европу, Ближний Восток и мир в целом», — отмечается в заявлении. «Президент Франции подчеркнул необходимость продолжения координации с Саудовской Аравией с целью диверсификации энергоснабжения европейских государств, — подчеркивается в коммюнике. — Он также привлек внимание к инициативе «Миссия по обеспечению продовольственной и сельскохозяйственной устойчивости» (FARM — прим. ТАСС) для продовольственной безопасности».

Франко-саудовские переговоры прошли в четверг в Елисейском дворце.