Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает прояснения позиции Турции относительно вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом он заявил в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во вторник.

Согласно сообщению Reuters, французский лидер подтвердил свою приверженность вступлению скандинавских стран в альянс.

В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе представители Турции, Швеции и Финляндии обсудили поднятые Анкарой вопросы в сфере безопасности. По мнению Столтенберга, встреча прошла конструктивно, а опасения Турции по поводу терроризма являются законными. В то же время президент Финляндии Саули Ниинистё признал, что на встрече «не было достигнуто особого прогресса», и выразил мнение, что вопрос о вступлении его страны в НАТО вряд ли удастся решить до сентября.