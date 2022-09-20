Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что референдумы, которые на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях Украины планируют провести 23-27 сентября, являются «цинизмом и провокацией». Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идет о дополнительной провокации, которая не окажет никакого влияния на нашу позицию, — подчеркнул французский президент.

По его словам, «очевидно», что их результаты «не будут признаны международным сообществом».

20 сентября было объявлено, что оккупанты собрались устроить фейковео голосование на территории «ЛНР», «ДНР», Херсонской и Запорожской областей Украины с 23 по 27 сентября.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не признает их результаты, и призвал Россию вывести свои войска.

В Белом доме считают референдумы «мошенническими». Помощник президента по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что Россия «торопится» провести референдумы на освобожденных после «побед Украины на поле боя». Он назвал планируемое голосование «оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности» Украины, утверждая, что его результаты «будут подвергаться манипуляциям».