Президент Франции Эммануэль Макрон дал оценку инциденту с пощечиной, произошедшему в Дроме. Об этом он сообщил в интервью изданию BFMTV.

Он назвал поступок «слабоумным и жестоким», подчеркнув, что этот жест «не говорит ни о чем, кроме того, что это единичный случай».

«В нашей стране были моменты очень сильной напряженности, насилия, которые мне пришлось испытать в качестве президента во время протеста желтых жилетов. Сегодня общество не в таком состоянии. Мы должны воспринимать это действие как единичный случай. Сегодня в обществе есть люди, которые в то или иное время могут проявлять насилие», — сказал он.

По его словам, в мире есть куда более существенные проблемы, связанные с насилием.

Отметим, что Дамиен Тарель, напавший на президента Франции Эмманюэля Макрона, получил четыре месяца тюрьмы с немедленным отбыванием наказания.

По решению суда, Тарель был приговорен к четырем годам в тюрьме с немедленным арестом и еще к 14 месяцам условно. Позже его ждет еще два года испытательного срока — в течение этих двух лет он обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не должен совершать никаких новых правонарушений. (gazeta.ru)