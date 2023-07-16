Президент Франции Эммануэль Макрон назвал иконой Франции скончавшуюся 16 июля певицу и актрису Джейн Биркин. Соответствующую публикацию политик разместил в социальной сети Twitter.

«Она стала иконой Франции, поскольку воплощала свободу и пела самые прекрасные слова французского языка. Она была совершенной артисткой, ее голос был настолько же сладким, насколько страстными были ее увлечения», — написал Макрон.

Певица и актриса Джейн Биркин умерла на 77-м году жизни 16 июля. В 2021 году она перенесла инсульт.

На протяжении своей жизни она вступала в отношения с британским композитором Джоном Барри, известным исполнителем Сержем Генсбуром, ставшим отцом ее дочери Шарлотты Генсбур, режиссером Жаком Дуайоном и французским писателем Оливье Роленом. Самыми знаменитыми хитами исполнительницы были композиции «Je t’aime… moi non plus», Di Doo Dah, 69 Année érotique, Jane B.