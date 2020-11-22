Макрон: готовая вакцина от COVID-19 может появиться до конца года

Готовая вакцина от коронавируса может быть доступна до конца 2020 года, заявил лидер Франции Эмманюэль Макрон, выступая на онлайн-саммите Группы двадцати (G20). Однако, по его словам, важной задачей будет ее распространение в мире на равных условиях, сообщает TACC.

«Когда первая вакцина поступит на рынок, необходимо гарантировать доступ к ней во всем мире и любой ценой избежать сценария, когда мир будет жить на разных скоростях и только богатые смогут победить вирус и снова жить нормальной жизнью», — заявил французский президент.

Он подчеркнул, что необходимо отказаться от «национальногоэгоизма» и опираться на нужды систем здравоохранения и финансовые возможности стран во всем мире.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее заявил о необходимости обеспечить вакциной от коронавируса развивающиеся страны и адресовал этот призыв лидерам G20 (aif.ru)