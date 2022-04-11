Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что готов посетить с визитом Киев, если эта поездка поможет в урегулировании конфликта в Украине. Об этом глава государства рассказал в ходе возобновившейся предвыборной кампании после первого тура президентских выборов, пишет ТАСС.

«Я хотел бы, чтобы этот визит привел к результатам в этом процессе, помог наладить диалог между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным», — сказал он.

Макрон напомнил, что посещал Москву и Киев в начале февраля.

«После меня там побывал канцлер ФРГ Олаф Шольц. <…> В дальнейшем я не переставал говорить по телефону с президентом Зеленским и президентом Путиным, и каждый раз по просьбе Зеленского», — добавил он.

7 февраля Макрон посещал Москву, где провел пятичасовые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 8 февраля французский лидер отправился в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.