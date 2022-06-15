Президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам переговоров с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, что Франция и Евросоюз не хотят военного конфликта с Россией и русским народом, передает ТАСС.

«Мы хотим построить и мир, а это означает, что в определенный момент огонь должен быть прекращен, а переговоры возобновлены. Мы, европейцы, разделяем один континент, география — упрямая, и Россия останется там, где она находится, где была вчера и где будет и завтра. Россия — грозная держава, и мы не хотим воевать с русским народом», — заявил французский лидер.

Он добавил, что огонь должен быть прекращен, а Украина и Россия должны сесть за стол переговоров. Представители европейских стран также должны принять участие в переговорах, чтобы предоставить гарантии безопасности.