Страны Европы не хотят вступать в военный конфликт против России. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает украинское издание издание «Страна.ua».

Глава МИД Польши отметил, что эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна. По его словам, их предоставление Киеву может означать готовность европейских стран вступить в военный конфликт с Россией.

«Я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих», — сказал Сикорский.