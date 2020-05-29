Макгрегор может встретиться с победителем боя Хабиб — Гэтжи

Экс-чемпион в двух дивизионах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор может сойтись в октагоне с победителем пары Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Как передает ESPN, Гэтжи стал временным чемпионом, одолев Тони Фергюсона, и теперь постарается отобрать пояс у Нурмагомедова. Макгрегор же рассматривается организацией в качестве следующего претендента на титул.

Стоит отметить, что в своем последнем поединке Печально Известный на 40 секунде противостояния нокаутировал ветерана ММА Дональда Серроне.(Газета.Ru)

| 2020-05-29T12:42:59+04:00 29 мая 2020, 13:45|12345 (Пока оценок нет)
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