Макгрегор может встретиться с победителем боя Хабиб — Гэтжи

Экс-чемпион в двух дивизионах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор может сойтись в октагоне с победителем пары Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.

Как передает ESPN, Гэтжи стал временным чемпионом, одолев Тони Фергюсона, и теперь постарается отобрать пояс у Нурмагомедова. Макгрегор же рассматривается организацией в качестве следующего претендента на титул.

Стоит отметить, что в своем последнем поединке Печально Известный на 40 секунде противостояния нокаутировал ветерана ММА Дональда Серроне.(Газета.Ru)