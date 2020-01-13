Майкл Помпео и Мевлют Чавушоглу обсудили обстановку на Ближнем Востоке и роль НАТО

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу обстановку на Ближнем Востоке и роль, которую играет в регионе Североатлантический альянс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, распространенную главой пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Госсекретарь Майкл Помпео провел сегодня разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу для обсуждения событий на Ближнем Востоке. Госсекретарь Помпео вновь заявил, что НАТО должна играть более существенную роль в регионе», — говорится в сообщении. Глава американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул приверженность США мирному урегулированию в Сирии при содействии ООН.