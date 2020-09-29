Майк Ё: «Поставленные в Афганистан Silvershield вполне могли бы пригодиться азербайджанской армии»

Эксклюзивное интервью с австралийским военным экспертом Майком Ё (Mike Yeo):

— В 2016 году во время очередного обострения в зоне карабахского конфликта, известного как четырехдневная война, тогдашний министр иностранных дел вашей страны Джулия Бишоп заявила, что Австралия однозначно поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией. Те же слова произнес в 2017 году тогдашний генерал-губернатор Питер Косгроув. 31 марта 2020 года Австралия не признала незаконные выборы армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе. В чем причина столь принципиальной позиции Канберры в вопросах территориальной целостности?

— Австралия всегда придерживалась принципов верховенства основ международного права, краеугольным камнем которого является уважение территориальной целостности других государств, принцип невмешательства во внутренние дела других стран и поддержка справедливых требований стран, подвергшихся внешней атаке и лишившихся контроля над частью своей территории. В этом плане Азербайджан является тем государством, которое Австралия всегда поддерживала, поддерживает и будет поддерживать.

— На орбите Земли вращаются два азербайджанских спутника связи Аzerspace-1, Azerspace-2 и низкоорбитальный спутник Azersky. Думаю, что не открою Америку, если сообщу о том, что с начала космической эры спутники Земли использовались военными и используются по сей день. Как, по вашему мнению, азербайджанские военные могут применять имеющиеся спутники? Для каких целей?

— Спутники связи дают возможность передачи данных, звонков, которые противник не может перехватить, точной навигации. Эти спутники особенно пригодятся для наведения на цель ракет, беспилотников, планирующих бомб.

Низкоорбитальные спутники способны выполнять функции сбора разведданных, например, следить за перемещениями военной техники или стартами ракет на территории противника. Помимо этого, они также способны передавать фотографии поверхности в высоком разрешении, что создает отличные возможности для разведки. Во время активных боевых действий наличие собственных спутников дает колоссальное преимущество перед противником, у которого своих спутников нет.

— В 2019 году Австралия предоставила Афганистану защитные системы Silvershield. Что вы можете о них рассказать?

— Silvershield — это разработанная в Австралии система противодействия управляемым взрывным устройствам. Это последняя разработка в области автомобильных систем, разрабатываемая в рамках программы Redwing, которая обеспечивает защиту от радиоуправляемых самодельных взрывных устройств путем подавления сигналов с помощью электронных средств, необходимых для работы таких систем.

Их разработчик L3 Micreo заявляет, что системы не требуют ручной настройки или обслуживания человеком и предназначены для массового производства. Компания является производственным партнером австралийской DST Group.

Прототипы были первоначально испытаны в полевых условиях в 2017 году: первая партия из 13000 единиц Silvershield была поставлена афганским силам безопасности в 2018 году, а в 2019 году — еще 14000 единиц. Кстати, они вполне могли бы пригодиться азербайджанской армии в случае масштабной военной операции.

— В 2015 году компания Austal по проекту Incat Crowther построила судно «Муслим Магомаев» для Азербайджанского Каспийского морского пароходства, а в 2016 году те же компании построили судно того же типа «Рашид Бейбудов» для Caspian Marine Services. Но Австралия строит не только гражданские корабли. Также со стапелей сходят отличные боевые корабли. Какие типы боевых кораблей может предложить Австралия Азербайджану?

— Наиболее очевидным ответом на это будут патрульные катера типа «Кейп». Это 190-футовые суда, способные находиться в море до 28 суток и предназначенные для работы в условиях сильного волнения на море. Максимальная скорость составляет 25 узлов и в настоящее время используется как ВМС Австралии, так и пограничными войсками, которые эксплуатируют 2 и 8 судов, соответственно. RAN (Королевский военно-морской флот Австралии – прим. ред.) разместил еще шесть заказов, те же суда в размере 2 единиц заказали Тринидад и Тобаго.

— Какое еще оружие Австралия могла бы предложить Азербайджану, помимо военных судов?

— В последние годы Австралия приложила немало усилий для развития своей собственной оборонной промышленности, и в дополнение к стрелковому оружию и боеприпасам, которые производятся у нас в стране, еще одним потенциальным экспортным товаром является колесная бронетехника, такая как 4×4 Thales Hawkei или Bushmaster. Они успешно идут на экспорт в такие страны, как Япония и Нидерланды.

Другая австралийская компания, EOS, создала собственную линию малых и средних боевых модулей для военной техники и также добилась успеха, экспортируя продукцию в Сингапур, ОАЭ и США. Все виды этой продукции идут на экспорт, и Азербайджан мог бы спокойно их приобрести.

— Поскольку Вы впервые публикуетесь в азербайджанской прессе, задам традиционный вопрос для всех «пионеров»: чего бы вы пожелали азербайджанскому народу?

— Только лишь добра, и хочу, чтобы ваша страна обрела столь долгожданный мир, восстановив свою территориальную целостность, и была успешной во всех сферах.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»