Запорожская АЭС в понедельник утром отключена от последней работающей внешней линии электропередачи на 750 киловольт и получает питание через резервную систему.

Как передает #, об этом говорится в опубликованном заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС были проинформированы, что сработала автоматическая защита, реагировавшая на снижение напряжения в сети.

«За последние 10 дней ЗАЭС уже в третий раз отключилась от этой сети», — отметил Гросси.