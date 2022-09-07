Иран нарастил запасы обогащенного урана, которых при дальнейшем обогащении может хватить для создания ядерной бомбы. Об этом заявили в Международном агентстве по атомной энергии, сообщает Reuters.

По данным агентства, запасы обогащенного до 60% урана c 30 мая выросли c 12,5 до 55,6 килограммов.

В МАГАТЭ также указали на то, что Иран до сих пор не предоставил им объяснений по поводу происхождения частиц урана на трех незадекларированных ядерных объектах.

В ЕС опасаются, что восстановление Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе находится на грани срыва, а США считают, что переговоры о восстановлении сделки не должны быть обусловлены ситуацией с расследованием МАГАТЭ в отношении Ирана.