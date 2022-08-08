Глава Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Густаво Петро со вступлением в должность президента Колумбии. Лидер Боливарианской республики выразил готовность развивать отношения между двумя странами.

«Я протягиваю руку народу Колумбии, президенту Густаво Петро, чтобы восстановить братские отношения на основе уважения и любви между народами», — заявил Мадуро. Соответствующее видеообращение обнародовано в Twitter.

Президент Венесуэлы назвал это вторым шансом для благополучия, счастья и мира. Он также пожелал Петро удачи.

В ходе предвыборной кампании новый президент, представитель левых сил, заявлял о готовности восстановить дипломатические отношения с Каракасом. Они были разорваны в феврале 2019 года, тогда Богота признала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо легитимным президентом, а не Мадуро.