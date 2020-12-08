Мадуро обвинил президента Колумбии в подготовке покушения на него в день выборов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в день парламентских выборов 6 декабря на него должно было состояться покушение, передает РИА Новости.

«Я сменил свой участок для голосования, потому что из доверенного источника в колумбийской разведке поступила информация о подготовке моего убийства», — сказал политик на пресс-конференции, которую транслируют в Twitter.

По словам Мадуро, после оценки поступившей информации служба безопасности рекомендовала сменить место голосования.

В подготовке покушения он обвинил президента Колумбии.

«Из Каса-де-Нариньо (официальная резиденция президента Колумбии. — Прим. ред.) Иван Дуке принимал участие в планировании моего убийства в день выборов. Это правда, и я принял соответствующие меры предосторожности», — добавил Мадуро.

Президент Венесуэлы не раз обвинял США и Колумбию в организации покушений на его жизнь. По его словам, в 2019 году были предотвращены несколько попыток, которые якобы спланировали в Боготе с одобрения Вашингтона.

Мадуро также обвинял экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в покушении на него с использованием беспилотников со взрывчаткой в 2018 году, тогда ранения получили семеро гвардейцев.