Маас назвал встречу G7 первым шансом на углубление диалога после смены власти в США

Встреча глав МИД стран Группы семи (G7), которая начинается 3 мая в Лондоне, предоставит участникам первый шанс на углубление диалога после смены власти в США. Такое мнение выразил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас перед отлетом в Лондон.

«G7 снова ожила. Это наша первая встреча в данном формате спустя три года — не только как глав МИД, но и как сообщества ценностей», — заявил Маас журналистам. «Настало самое время, ведь за эти три года мир не остановился на месте, а те, кто хочет преобразовать мир в соответствии с совершенно другими ценностями, не ждали нас», — считает министр.

«Лондон является первой возможностью для углубленного стратегического обмена мнениями после вступления в должность администрации [президента США Джо] Байдена. Мы хотим использовать этот шанс», — сказал германский министр.(ТАСС)