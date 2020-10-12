Любовь к истории или Галлюцинации Пашиняна…

«Если международное сообщество срочно не вмешается в процесс, то скоро увидит турок у ворот Вены, как это было в 17-м веке!» — по сообщению российских СМИ, так высказался армянский премьер -министр Никол Пашинян в своем интервью одной итальянской газете.

Любой нормальный человек, прочитавший эти строки, сразу спросит: «Господи, неужели такое, в принципе, возможно? Ведь, теперь не 17-й, а 21-й век! Господи, как-никак, прошло уже четыре века, неужели, за это время мир вообще, не изменился?».

Вдобавок, хоть Турция и является сильным и развитым государством, все же она не ядерная сверхдержава, т.е. не Россия или США, тем более — не Северная Корея.

Да, в этой стране появление в политике не только Ким Чен Ынов, даже таких персонажей большой политики как Жириновский, весьма проблематично, т.к. речь идет не о каком-то государстве-изгое, а о нормальном члене почти всех международно-правовых демократических институтов мира, в том числе — НАТО.

Тогда в чем же дело? Дело в том, что сам Никол живет еще в семнадцатом веке, возможно, даже в еще древних временах. Мы, например, очень удивились, когда во время панельных дискуссий в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Никол Пашинян ссылался на «исторические факты» времен римского правления.

Интересно, что сам Никол Пашинян не историк, а только журналист. В отличие от него первый армянский президент Левон Тер-Петросян был специалистом по древним языкам, в том числе — по древней армянской письменности. Но мы ни разу не наблюдали, чтобы он как-то ссылался на труды Геродота или какого-то другого древнего автора, потому что это чистейший абсурд: по этой логике, основную часть населения Северной и Южной Америки надо выслать обратно в Европу, потому что они не являются коренными населениями этих континентов…

А откуда такой интерес у Пашиняна к истории? Во-первых, то что он говорит, это не история, а армянская мифология. Если бы Пашиняна учили настоящей истории, у него интерес к древней истории вообще пропал бы, потому что настоящая, академическая древняя история никакого отношения к армянским сказкам не имеет.

Во-вторых, кроме древних сказок-небылиц Пашинян ничего другого не знает – опять же по той простой причине, что годами ему в голову вдалбливали именно сказки про «великую Армению» …

Но по мнению армянских экспертов, впредь у Пашиняна будет достаточного времени, чтобы всерьез заняться историей древнего мира, т.к. те же эксперты считают, что хоть Пашиняну и удалось под конец уговорить российского президента Владимира Путина, чтобы тот остановил наступление азербайджанской армии, все же положение революционного премьера весьма шаткое.

Во-первых, это третье соглашение о прекращении огня. Если вспомнить, что первые два соглашения ни к чему не привели, то нетрудно догадаться, что и от этого толку не будет. Но согласится ли с этим официальный Баку и азербайджанский народ? Вряд ли.

Президент Азербайджана требует точного и конкретного графика вывода войск с оккупированных территорий и четкой «дорожной карты» для разрешения конфликта.

Во-вторых, очередное соглашение между сторонами уже классифицировалось как рамочное соглашение: его отдельные пункты будут доработаны, возможно, даже полностью переписаны, потому что это пока всего лишь гуманитарная договоренность…

Вдобавок, есть пункты, которых и в Азербайджане не в должной мере учли. Речь идет об одном, о четвертом пункте, в котором говорится, что формат переговоров останется неизменным. Это можно называть «шагом вперед и шагом назад». Дело в том, что разговоры об изменении формата начал армянский премьер, — да, он ранее требовал, чтобы на переговорах участвовали представители игрушечного «НКР». Настоящий пункт поставил точку над этим требованием.

Но есть и другая сторона вопроса: после начала последних военных операций в Азербайджане все требовали, чтобы Турция стала одним из сопредседателей Минской Группы. Но нынешняя договоренность не подразумевает этого. В ходе десятичасового обсуждения в Москве азербайджанский министр мог бы поднять данный вопрос, потому что на этот раз диктующей стороной были мы, т.е. Азербайджан. Даже в отдельном пункте можно было оговорить и эту деталь.

Что касается армянской стороны, наверное, их уже больше не тревожит такая перспектива, что игрушечный «НКР» так и останется за пределами переговорного процесса. Нет, они больше опасались, и теперь опасаются, того, что вдруг Турция станет одним из трех сопредседателей МГ.

Но процесс еще не завершился и многие считают, что очередное соглашение о прекращении огня ждет та же участь, что и двух предыдущих. Когда мы писали эти строки, армяне еще не думали о соблюдении последнего соглашения о прекращении огня, продолжая ракетный обстрел Гянджи и Мингячевира.

Но если в ближайшие дни договоренность не вступит в силу, мы имеем полное право объявить о выходе из московского соглашения, и возобновить боевые действия. А так, на нашем пути препятствиями являются не какие-то мертвые соглашения, а Москва и его президент, который продолжает играть роль опытного дирижера в ходе конфликта…

Что касается политической карьеры Никола Пашиняна, сами армянские эксперты и политические аналитики выступают еще резче: судя по их утверждениям, Пашиняну уже не удастся реанимировать свой рейтинг и политическую карьеру, потому что, как в обычной жизни, так и в политике, кроме «палаты политической реанимации» бывает и политический морг. Николу лучше обратиться к последнему…