Лузер о лузере: особенности армянской полемики

Бывший карабахский сепаратист, военный преступник, участник Геноцида мирного азербайджанского населения в Ходжалы, третий президент Армении, ныне политический лузер. Все это про Сержа Саргсяна. Ровно тоже самое, думал и говорил один из героев бессмертного произведения Дюма «Д’Артаньян и три мушкетёра», благородный Атос, глядя на даму с клеймом на плече. Помните это его: «Анна де Бейль, леди Кларик, Шарлотта Баксон, баронесса Шеффилд, графиня де Ла Фер, леди Винтер. Видите — вас так много, а меня так мало»?

Правда, миледи тогда извивалась и молила о пощаде, тогда как Серж Саргсян пытается угрожать и возмущаться. Он возмущен, в первую очередь премьер-министром РА Николом Пашиняном, который, по словам Сержика, осыпает президента Азербайджана Ильхама Алиева комплиментами и «настолько доверяет, что предпочитает от него узнавать историю переговорного процесса НК». Сразу замечу, что Саргсян лжет и манипулирует. История армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта настолько же всем известна, насколько очевидно то, что Армения в ней является страной-оккупантом. Так что, дело тут вовсе не в Пашиняне.

Что до истории дискуссий между президентом Азербайджана и премьер-министром РА, то вряд ли о ней хочет вспоминать Пашинян. Ведь, к примеру, на Мюнхенской конференции по безопасности глава нашего государства выставил Воваевича полнейшим дилетантом. Это была блестящая победа президента Азербайджана, на фоне которого армянский премьер выглядел «двоечником», не выучившим урок, но что-то пытающимся доказать учителю. Но ровно также на фоне Ильхама Алиева выглядел и сам Серж Саргсян! Каждая его публичная дискуссия с главой нашей страны заканчивалась публичной же словесной экзекуцией Азатовича. Просто он сейчас наивно надеется на короткую память граждан РА.

Он, попутно, всячески пытается обвинить Пашиняна в ожидаемых провалах армянской дипломатии. Эти провалы действительно имеют место. В частности, вспомним недавнее заявление Европарламента. В этом документе поддержка Евросоюзом территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ была впервые использована в контексте урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, причем наши территории были названы оккупированными. Кроме этого, заявление было сделано тремя главными акторами Евросоюза на Южном Кавказе — докладчиком по Армении Траяном Бэсеску (бывший президент Румынии), докладчиком по Азербайджану Ильяной Зовко (член Комитета по международным делам Европарламента) и сопредседателем комитета по парламентскому сотрудничеству с Азербайджаном, Арменией и Грузией Мариной Кальюранд (бывший министр иностранных дел Эстонии).

Более того, данное заявление было включено в официальный твит Комитета по международным делам Европарламента. Важно и то, что документ обусловил реализацию армянами трансграничных проектов с обязательным согласием Азербайджана. Это качественно новый этап в квалификации армяно-азербайджанского конфликта нашими европейскими партнерами. Но все это было ожидаемо и неизбежно. Ведь и ранее Армению, на уровне самых различных организаций, называли государством-оккупантом. И Серж Саргсян знает об этом. Более того, он прекрасно помнит, что РА вошла в СНГ, ООН, ТС и ЕАЭС в своих советских границах. То есть, без оккупированных РА территорий Азербайджана. Да, Саргсян пытался протащить «НКР» в ТС и ЕАЭС, но ничего из этого не получилось. И это было его поражение. О котором он, естественно, сейчас умолчал.

Кроме того, Саргсян пытался намекнуть на то, что армянская армия, при нем, одерживала исключительно только победы. Это смешно и глупо. Вот и военный преступник Самвел Бабаян, который недавно был назначен на должность руководителя Совета безопасности в так называемой «НКР», месяц назад напомнил об итогах четырехдневной апрельской войны 2016 года. Дело в том, что Серж Саргсян всегда врал на сей счет. Он тщательно преуменьшал масштабы того поражения, даже будучи у власти. Врал он и позже.

Так, в вышедшем недавно в Армении документальном фильме со странным названием «Апрель победы», экс-президент страны Серж Саргсян и вовсе сказал, что армяне не смогли удержать около 400 га, а цифра в 800 гектаров, озвученная им же, была якобы завышена. «Армянская сторона потеряла не 800 га, а 2300. Только в пяти районах Карабаха было потеряно 800 гектаров, а ведь были еще территориальные потери в районах Джабраила и Физули, которые не упоминаются. Просто сравните карту Карабаха от 1994 года и сегодняшнюю. И тогда все станет понятно», — заявил С.Бабаян, по сути выставив Сержика примитивным лжецом.

Кстати, причиной политического фиаско Саргсяна было именно поражение армянской армии в четырехдневной апрельской войне 2016 года, и обнаружившиеся благодаря этому примеры колоссальной лжи со стороны армянской власти. Оказалось, что нет никакой так широко разрекламированной и непроходимой линии обороны, названной в честь тогдашнего главы МО РА Сейрана Оганяна. А еще оказалось, что мифом являются утверждения Саргсяна-Оганяна о «непобедимости» армянской армии. Ну и наконец, стал очевиден истинный масштаб блефа и коррупции в армии со стороны этого дуэта. Все это очевидные истины, которые с упорством импотента, жаждущего совершить любовный подвиг, пытается оспорить Азатович.

Да, он прав в том, что Никол Пашинян – слабый политик и — классический лжец. Он, к примеру, обещал, что армянская армия войдет в «двадцатку» сильнейших в мире. Естественно, этого не произошло. «На мировом уровне мы устанавливаем антирекорды. По числу зараженных на 1 миллион человек Армения занимает одно из первых мест в мире», — заявил Воваевич. Это и есть «достижение» нынешнего армянского Верховного Главнокомандующего. Да, при нем азербайджанская армия сумела взять под контроль новые важные высоты и территории, и теперь она контролирует и стратегическую дорогу от Еревана до Гориса. Но все эти поражения Пашиняна, доказывающие его слабость в сравнении с Ильхамом Алиевым, никак не превращают политический ноль по имени Серж Саргсян в политическую единицу. Азатович уже никто. И таковым его сделал именно Никол Пашинян, которого Саргсян ныне всячески пытается представить в роли слабака. Но, кто в таком случае ты сам, Сержик? Вряд ли Саргсян даст честный ответ на этот вопрос.