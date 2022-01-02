Подытоживая главные события прошедшего года, хочу упомянуть о главном, на мой личный взгляд, его неудачнике. Это — бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Вспомнить о нем вынудили последние откровения того, кто долгое время именовался едва ли не самым ярким политиком на постсоветском пространстве.

В последний день уходящего года Саакашвили не нашел ничего более для себя важного и разумного, чем рассказать о своей внебрачной дочери по имени Элиса Мария Саакашвили, которой сейчас 1,5 года. Из этого следует, что ее мать, известная грузинская певица Софо Нижарадзе, проживающая в США, была любовницей 54-летнего политика, поскольку о разводе с супругой Сандрой Рулофс он объявил всего несколько месяцев назад.

Тут не грех напомнить, что Нижарадзе в 2009 году, то есть в пору президентства Саакашвили, представляла Грузию на песенном конкурсе «Евровидение». Заняла она там девятое место, но важнее не итог ее выступлений на евросонге, а то, что она попала туда, судя по всему, «по блату». И эти подозрения усилились сейчас, спустя 12 с лишним лет, благодаря поразительным, по выбору времени, откровениям Михаила Николозовича.

И как тут не вспомнить о том, что в сентябре 2010 года ряд СМИ со ссылкой на тбилисскую газету «Квирис Палитра» распространили информацию о трудоустройстве Софо Нижарадзе в МИД Грузии с последующим назначением министром культуры Грузии при содействии президента Михаила Саакашвили?! Да, Министерство культуры и сама Софо Нижарадзе опровергли эту информацию, она в итоге действительно не села в высокое кресло. Но где теперь гарантия, что таких планов не было?!

А ведь в 2011 году СМИ писали о связи Саакашвили с начинающей певицей из Закарпатья Иванной Мелай. Впервые Иванна и Михаил встретились в Сванетии (историческая горная область на северо-западе Грузии) во время торжественного открытия новой курортной инфраструктуры в Местии. Вскоре после этого Мелай переехала в Грузию, где продолжила карьеру певицы и телеведущей на телеканале «ПИК». С приходом к власти в Грузии новых сил, телеканал был закрыт. В настоящее время Иванна живет в Чикаго.

Другую украинскую спутницу Саакашвили «нашел» уже в Одессе. Ею стала модель Анна Пенчева, первая вице-мисс конкурса красоты Miss Teen Ukraine 2009. В конце августа 2015 года Пенчеву временно назначили председателем пресс-службы Главного управления МВД в Одесской области, что вызвало резонанс, ведь у девушки не было даже журналистского образования.

По данным СМИ, с Еленой Бурчак Саакашвили познакомился в Киеве на элитной вечеринке. Короткий роман якобы начался в смс-переписке, а продолжился во время путешествия в Монако. Елена не скрывала отношения с политиком, в подробностях комментируя их, в частности, российским пропагандистам. И спрашивать за такой «косяк» нужно не только с нее, но и с самого Саакашвили, которому следовало бы быть более разборчивым в своих не политических связях.

Дальше больше. В октябре 2017 года блоггер Мирослав Олешко рассказал, что, по информации из его надежных источников, Саакашвили встречается с 31-летней харьковчанкой Екатериной Рощенко. Михаил и Екатерина вроде бы сняли номер в самой дорогой гостинице Киева Fairmont, где их и заметили. Также Саакашвили приписывали отношения с активисткой его партии «Движение новых сил» в Днепре Еленой Лопес-Ивановой . При этом она была супругой одного из партийных руководителей Днепропетровщины Мигеля Лопеса. Якобы Михаил пригласил Елену в Киев «на партийную стажировку», и она ночевала в его квартире.

В последнее же время Саакашвили жил в гражданском браке с народным депутатом от партии «Слуга народа» Елизаветой Ясько, младше него на 22 года. Пара официально объявила о своих чувствах. При этом, о разводе с супругой Сандрой Рулофс, которая всегда была еще и его верным политическим соратником, Саакашвили объявил всего несколько месяцев назад, после рассказа Ясько об отношениях с Михаилом. Кстати, Рулофс отреагировала на совместное видео Саакашвили и Ясько. Она заявила, что сохраняет спокойствие, невзирая на личные эмоции. Это было очень достойное поведение. Чего не скажешь про Саакашвили.

Глядя на него, вспоминается фраза героя кинофильма «Место встречи изменить нельзя», главаря бандитской банды «Черная кошка» по кличке Горбатый: «Кабаки и бабы доведут до цугундера!». Цугундер, к слову, это тюрьма. Да, та самая, в которой ныне томится Саакашвили. А попал он туда потому, что давно растерял способность адекватно воспринимать существующие реалии.

Именно поэтому он провалился в Украине. Позором является та страница его биографии, когда он был губернатором Одесской области. Саакашвили так и не понял, что в Украине давно уже сложились свои правила игры на политическом поле, поменять которые ему априори было не под силу. Потому, он превратился в политика по вызову, на деньги одних олигархов критикуя других олигархов.

Потом его, как бы это обидно не звучало, буквально вышвырнули из Украины. Сделано это было в пору президентства Петра Порошенко, который обалдел от ситуации, при которой приглашенный им Саакашвили в итоге превратился в главного критика Петра Алексеевича. Показательно унизительное выдворение Михаила Николозовича из Украины должно было его образумить. Но, какое там?!

Он вернулся в Украину в период президентства Зеленского. Помыкавшись тут и там, регулярно выступая на местных телеканалах и получив совершенно «пустую» должность куратора украинских реформ, Михаил стал открыто заявлять о планах вернуться в Грузию. Да, такого рода заявления он делал и до того. Но на сей раз он перешел от слов к делу. И в итоге, выбрав какой-то позорный способ возвращения на Родину, он в итоге оказался на скамье подсудимых.