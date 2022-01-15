Администрация Лувра попросила претендентов на пост президента Франции не использовать изображение стеклянной пирамиды, расположенной перед его главным входом, в предвыборных роликах. Об этом сообщили в субботу представители парижского музея.

Ранее лидер партии «Национальное объединение», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен опубликовала на своей странице в Twitter видеоролик продолжительностью 3,5 минуты, в котором политик, прогуливаясь во дворе Наполеона на фоне пирамиды Лувра, рассказывает о своей предвыборной программе.

«Разрешение на это не было дано. Лувр как обладатель всех прав, касающихся пирамиды, спроектированной архитектором Бэй Юймином, напоминает, что любое использование изображения пирамиды должно осуществляться с предварительного разрешения», — отметил представитель музея, слова которого приводит газета «Паризьен». «Кандидат и члены команды были проинформированы об этом Лувром 11 января во время съемок», — указал он. С тех пор дирекция Лувра несколько раз обращалась к команде Ле Пен с просьбой не распространять видео. «Музей принадлежит всем французам и не должен ассоциироваться с какой-либо партией», — подчеркнул его представитель.