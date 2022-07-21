Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью AFP заявил об ударах по военным объектам в Украине с территории Беларуси, передает ТАСС.

Глава Беларуси уточнил, что удары были нанесены в превентивных целях.

«Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет», — рассказал Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что поддерживает Россию, ведь если бы российские военные «проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО — не Украины».