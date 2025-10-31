Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что в будущем «вонючая Европа» будет платить республике за чистый воздух, который у нее есть благодаря сберегаемым в стране лесам.

«Это [чистый воздух] — будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от бога», — сказал президент, его слова передает агентство БелТА.

Он отметил, что в Европе «всего этого практически нет, а ветер все это добро в виде чистого воздуха уносит туда». «Они вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями. Это пройдет. Уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут за это [чистый воздух] платить нам», — добавил Лукашенко.