Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что на границе с Литвой удалось перехватить беспилотник, к корпусу которого прикрепили канистру со взрывчаткой. Об этом сообщает «БелТА».

Как уточнил глава государства, данный беспилотник был обезврежен. По его словам, скоро будет обнародован и этот эпизод. Беспилотник перехватили на прошлой неделе, других деталей пока нет.

«Я честно сказал, что мы не будем больше держать тех, кого вы гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций. И, понимаете, никто не знает, что происходит в Литве и на границе, это просто факт», — рассказал Александр Лукашенко на торжественном собрании, приуроченному ко Дню независимости Беларуси .

Также Лукашенко поручил МИД пригласить руководителей дипломатических миссий вышеназванных государств и категорически потребовать выдачи преступников.