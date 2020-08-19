Лукашенко заявил, что в Беларуси нет ни одного иностранного военного

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг присутствие иностранных войск в стране. Соответствующее заявление он сделал на заседании Совбеза Белоруссии в среду.

«Что касается иностранных войск, то сегодня ни одного человека из других государств в Беларуси нет», — цитирует его агентство БелТА.

«Еще одна проблема — это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники — неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются», — отметил Лукашенко.