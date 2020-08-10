Лукашенко заявил, что в акциях протеста в Минске пытались участвовать граждане России

Россияне наряду с гражданами Польши и Украины пытались принять участие в массовых акциях протеста, которые начались в Беларуси после голосования на президентских выборах, заявил журналистам в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко.

«Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину — оттуда ехали. Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих «майданутых», о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России [был] определенный приток людей», — сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА.(ТАСС)