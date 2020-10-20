Лукашенко заявил, что не держится за власть «посиневшими руками»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ради себя не держится за власть «посиневшими руками», передает «БелТА».
Он отметил, что его беспокоит будущее людей в республике, если у власти встанет нынешняя оппозиция.
«Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками, много раз говорил, не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня?» — сказал Лукашенко.
При этом белорусский лидер допустил, что он, возможно, слишком переоценивает свою роль.
«Но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних (митинг в поддержку власти с участием ветеранов силовых структур), на вас. Вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас/вас пожалеют, вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют? Да порвут на куски», — заявил Лукашенко.
9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста и забастовки на крупнейших промышленных предприятиях.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.