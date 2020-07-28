Лукашенко заявил, что на ногах перенес коронавирус, попав таким образом в золотой фонд Беларуси

Президент Беларуси публично признался, что бессимптомно переболел коронавирусной инфекцией. Слова политика цитирует «БелТА».

Лукашенко посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, где извинился перед собравшимися за свой изменившийся голос.

«Я приношу извинения за свой голос <…> Самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно», — сказал глава государства.

Он отметил, что 97% белорусов переносят эту инфекцию бессимптомно и был рад, что попал в их число.

«Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус», — резюмировал он.

По последним данным, в Беларуси зарегистрировано 67 366 человек с положительным тестом на COVID-19, умерли 543 пациента.