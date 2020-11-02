Лукашенко заявил, что будет пресекать попытки любых организаций разрушить государство

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет реагировать на попытки любых общественных и религиозных организаций разрушить государство.

«Если хоть одна организация в Беларуси, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, буду вынужден на это реагировать. Я, как глава государства по конституции, обязан защищать это государство, это моя первейшая обязанность», — заявил Лукашенко в понедельник на встрече с предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином, передает БелТА.

Беларусь в настоящее время не может принимать священнослужителей из Польши из-за позиции Варшавы в отношении Минска, добавил Лукашенко.

«Как мы можем принимать сейчас священнослужителей из Польши, когда польское государство, чисто католическое, заняло такую позицию в отношении Беларуси? Это ненормально», — сказал Лукашенко. (ТАСС)