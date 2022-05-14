Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил Владимира Чушева от должности посла в Польше, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий указ.

«В соответствии с пунктом 20 статьи 84 Конституции Республики Беларусь освободить Чушева Владимира Николаевича от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Польша», — цитирует агентство документ.

Отношения Минска с Варшавой, а также с Вильнюсом обострились после выборов президента Беларуси 2020 года. Белорусские власти в октябре того года отозвали своих послов в Польше и Литве для консультаций и сократили количество работающих в стране польских и литовских дипломатов. Минск утверждает, что Варшава и Вильнюс придерживаются деструктивной позиции и осуществляют недружественные действия в отношении Беларуси.