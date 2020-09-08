Лукашенко прокомментировал свое появление с автоматом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя свое появление с автоматом, заявил, что это был порыв души.

Как передает РИА Новости, слова белорусского лидера приводит журналист «Первого канала» Антон Верницкий, который вместе с тремя другими российскими журналистами взял интервью у Лукашенко.

«Вы знаете, это был порыв души. Это был порыв души. Возможно, если бы я был все-таки менее взведен, я бы этого не сделал. Но этот порыв души показал, что никуда я не уйду и Белоруссию никому не отдам… Я это показал и своим сторонникам, и своим противникам… (Знак) и тем, и другим (внешним и внутренним наблюдателям — ред.)», — сказал Верницкий в эфире «Первого канала», приводя слова Лукашенко.

Двадцать третьего августа в СМИ появился ролик, на котором запечатлен прилет Лукашенко на вертолете к президентской резиденции, рядом с которой проходила акция протеста. Также имеются кадры, как Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках вышел на улицу к силовикам, охранявшим порядок на акции, и дал им обещание «разобраться» с протестующими. Его также сопровождал вооруженный сын Николай.