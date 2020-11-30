Лукашенко призвал решить вопрос о тарифах по транспортировке газа в рамках ЕАЭС

Президент Беларуси Александр Лукашенко настаивает на скорейшем решении вопроса о цене на услуги по транспортировке газа в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщило в понедельник агентство БелТА.

«Мы договаривались о том, что наконец-то решим проблему единых рынков, прежде всего природного газа. Единственный вопрос, который не согласован, — это справедливая цена на тарифы по транспортировке газа. Это важно для нас и для других», — сказал Лукашенко.

Лукашенко считает, что лидерам стран ЕАЭС стоит провести очный саммит, чтобы обсудить серьезную обстановку, которая складывается вокруг общего пространства.

«Повестка дня (Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 11 декабря) определена. Вы знаете мою позицию, да и Беларуси вообще. Нам бы пора повстречаться с глазу на глаз — не по телевизору, а поговорить в открытую — потому что куча проблем: от военных, военно-политических до экономических», — сказал Лукашенко на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем.

Он добавил, что уходящий год был «очень тяжелым». «Такого, наверное, и вы не помните. Но то ли еще будет. <…> Выход из этой ситуации будет очень тяжелый. Тем более, началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло. Я приводил совсем недавно эти факты: замашки отдельных наших соседей под прикрытием отдельных неслабых государств и их цели. Поэтому очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз [с лидерами стран ЕАЭС]», — добавил он.