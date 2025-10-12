Пекин спустя более суток прокомментировал слова Дональда Трампа о введении 100-процентных пошлин американских тарифов на китайские товары. Действия президента США названы лицемерными.

Глава Министерства коммерции Китая Ван Вэньтао публично оправдал введённые ограничения на экспорт редкоземельных элементов, а именно они возмутили Трампа. При этом, он не стал говорить об ответных пошлинах на американские товары.

«Объявление США о введении пошлин в размере 100% — классический пример «двойных стандартов», и это точно не тот способ, каким следует обращаться с Китаем. Наша позиция по торговым войнам неизменна: мы не стремимся к борьбе, но и не боимся её», — сказал министр.

Он добавил, что экспортный контроль над редкоземельными металлами — который Трамп назвал «удивительным» и «очень враждебным» шагом — объясняется обеспокоенностью Пекина военным применением этих материалов в условиях «частых военных конфликтов».

Министр напомнил о ряде решений Вашингтона, принятых уже после сентябрьских двусторонних торговых переговоров в Мадриде. Например, о включении китайских компаний в американский торговый чёрный список, а также о введении портовых сборов для китайских судов:

«Эти действия серьёзно нанесли ущерб интересам Китая и подорвали атмосферу для двусторонних экономических и торговых переговоров. Китай решительно выступает против них», — заявил Ван Вэньтао. (israelinfo.co.il)