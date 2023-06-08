Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что сейчас важно остановить конфликт в Украине, а не заниматься поиском его причин.

«Любое наше совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине. Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос — остановить этот конфликт», — сказал Лукашенко на встрече с секретарями советов безопасности государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности. (ТАСС)

