Лукашенко пообещал «навести порядок» со свободой слова

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает необходимым «навести порядок» со свободой слова в республике.

«Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок», — заявил Лукашенко, выступая в четверг на встрече с представителями ведущих белорусских СМИ. Его слова приводит агентство «БелТА». Президент подчеркнул, что наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, как это понимают «некоторые, особенно это касается высказываний в сети интернет». По его словам, доходит до «оскорбления медийных персон в соцсетях». «Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще. Каждый из вас получил порцию [негатива], тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство», — подчеркнул президент. (ТАСС)