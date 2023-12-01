Всемирно известная американская супермодель палестинского происхождения Джиджи Хадид извинилась за пост, в котором обвинила Израиль в «похищениях, пытках, изнасилованиях и других злодеяниях в отношении палестинских детей».

Модель удалила эту публикацию и извинилась, что «поделилась информацией, не проверив ее». «Нападение на любого человека, в том числе и на евреев, никогда не являлось нормой. Брать в заложники невинных людей недопустимо. Причинение вреда кому-либо, потому что он еврей, ненормально», — написала Хадид в своем Instagram-аккаунте.

13 октября Джиджи и ее сестра Белла (также известная супермодель) раскритиковали Израиль «за действия против палестинцев», но отказались поддержать ХАМАС.