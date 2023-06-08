Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 25-летнюю россиянку Софью Сапегу, приговоренную к шести годам колонии по обвинению в администрировании телеграм-канала, который публиковал личные данные силовиков во время протестов 2020 года.

Девушку освободили из тюрьмы, где она провела больше двух лет, сообщает БелТА. Как уроженку Владивостока ее передали российской делегации из Приморского края, которую возглавил лично губернатор Олег Кожемяко.

Глава региона заявил, что Лукашенко подписал указ о помиловании после встречи с ним, а Сапега получила «уникальный шанс начать жизнь заново». Кожемяко выразил надежду, что девушка «сделала выводы» и призвал ее «думать о будущем, о серьезной семье и о работе».

Сама россиянка поблагодарила белорусского президента за его решение, которое она назвала «подарком» не только для нее, но и для всей ее семьи. «Мне был дан второй шанс. Он был дан далеко не многим, а мне действительно очень повезло», — заявила она под камерами на выходе из тюрьмы.

Известие о помиловании Сапеги стало сегодня полной неожиданностью для ее родных, сообщил ее отчим. По словам адвоката Антона Гашинского, девушка уже вылетела из Беларуси в Россию.

Сапегу задержали вместе с экс-редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем в мае 2021 года, после того, как самолет, на котором они летели из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске. Канал освещал и координировал массовые протесты против Лукашенко в 2020 году, закончившиеся пытками и арестами активистов.

После задержания Протасевич сообщил о разрыве с Сапегой и начал хвалить Лукашенко, выступая в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Также он дал интервью российскому каналу RT и заявил, что у него «все отлично». Впоследствии его отпустили из СИЗО, затем он женился.

Приговор по делу Протасевича был внесен 3 мая 2023 года. Ему дали 8 лет, признав виновным в публичных призывах к захвату государственной власти и к терроризму. Менее чем через три недели его помиловали. (moscowtimes.ru)