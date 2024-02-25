Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о намерении участвовать в выборах президента в 2025 году.

«Передайте им, что пойду!», — ответил он журналистам на избирательном участке после голосования в местные органы власти и нижнюю палату парламента.

Слова президента приводит приближенный к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул Первого».

Предыдущие выборы президента Беларуси прошли в 2020 году. После выборов в стране несколько месяцев проходили массовые акции протеста против их итогов. Оппозиция не признала объявленных властями результатов выборов, назвала их сфальсифицированными, поскольку на них победила Тихановская.

Лукашенко возглавляет Беларусь 30 лет, с 1994 года.