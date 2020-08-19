Лукашенко отказался разговаривать с Меркель

«Я лично пыталась организовать телефонный разговор с президентом Лукашенко, к сожалению, он не состоялся. Также я просила телефонный разговор с президентом (России Владимиром — ред.) Путиным, разговор, как вы знаете, состоялся», — рассказала Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС.

«Посреднической ситуации в настоящее время я не вижу, так как президент Лукашенко отказался от телефонного разговора, о чем я сожалею. Посредничать можно, только когда находишься в контакте со всеми сторонами, но мы сделаем все с нашей стороны для продвижения национального диалога (в Беларуси)», — сказала Меркель на брифинге по итогам онлайн-встречи глав государств и правительств стран ЕС.