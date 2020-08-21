Лукашенко остается, перемен не будет

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в стране повторных президентских выборов. Об этом заявила Мария Колесникова — член совета, соратница объявившей себя победительницей на выборах Светланы Тихановской. По словам Колесниковой, при этом состав Центральной избирательной комиссии Белоруссии должен полностью обновиться, а на выборы обязательно должны быть приглашены иностранные наблюдатели.

Она отметила, что выборы должны пройти после 5 ноября, когда истекают полномочия действующего главы государства. Поскольку, по ее словам, «каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах», нет никаких препятствий для того, чтобы в них принял участие и Александр Лукашенко. «Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет», — сказала Колесникова. Ранее представитель оппозиции Павел Латушко заявлял, что Координационный совет планирует установить диалог с белорусскими властями по преодолению политического кризиса.

Собственно, удивляться происходящему не стоит. Ведь, создание Координационного совета инициировано Светланой Тихановской. По ее словам, совет необходим для налаживания диалога с властью. Другое дело, что власть не хочет никакого диалога. Действующий глава государства Александр Лукашенко ранее уже заявил, что не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока живой, других выборов в стране не будет. Более того, 19 августа он пообещал обеспечить Координационный совет метлами и лопатами. Плюс, Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело в отношении Координационного совета за покушение на захват государственной власти.

Чем все это кончится? Вовсе не исключено, что большим провалом оппозиции. Хотя, о какой оппозиции вообще можно говорить в РБ? Ее давно уже нет. И все попытки Тихановской и ее окружения доказать, что они созрели для этой роди, не выдерживают проверку временем. Да, в РБ есть серьезное недовольство действующей властью, но наличие большого числа недовольных Лукашенко не превращает Тихановскую в силу, способную ухода действующего президента РБ со своего поста. Слишком уж в разных весовых категориях находятся Лукашенко и его оппоненты. Александр Григорьевич слишком искушен в большой политике, чтобы можно было ожидать от него чего-то похожего на побег Виктора Януковича из Украины.

Да, были массовые протесты граждан РБ. .Да, 16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек. Да, 17 августа депутаты Европарламента отказались признавать результаты выборов президента Беларуси и заявили, что считают Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. Да, имеют место забастовки, с телеканалов массово увольняются работники. Но всего этого, повторюсь, недостаточно для ухода Лукашенко. И вот мы уже видим, что в разных городах РБ проводятся акции в поддержку действующего президента страны. Попутно мы видим усталость беларусов от акций протеста в поддержку оппозиции.

Как заявил в комментарии для # политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский, имеет место большая победа Лукашенко и для оппозиции выгоднее было бы настаивать на нулевом варианте — выборы с участием новых кандидатов, включая незарегистрированных, но исключая тех, кто регистрацию получил. «Но либо на продавливание его нет ресурса, либо играет роль успех лично Тихановской. То есть, оппозиционеры в РБ могут быть не готовы на нулевой вариант потому, что рассчитывают на повторение ее успеха, что маловероятно», считает И.Преображенский.

Куда более жестко в своей статье на «Грани.ру» высказался украинский политический обозреватель Виталий Портников. «На митингах протеста в Минске и других белорусских городах постоянно слышны уверения, что Майдан не нужен жителям этой страны, что белорусы «другие», они не украинцы, они решат проблему с диктатором «мирным путем», без украинской эскалации. Майданом и его последствиями постоянно пугает соотечественников и сам Александр Лукашенко. Но — к сожалению ли для белорусов, к счастью ли для Лукашенко — без Майдана никакой смены власти в Беларуси не произойдет», написал он. И это правда. Так что, вполне можно говорить о том, что Лукашенко останется у руля власти еще на один президентский срок. Если, конечно, не произойдет «превращение» беларусов в украинцев.