Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с речью на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске по случаю празднования Дня Победы в республике, передает «БелТА». По данным агентства, в рамках мероприятия белорусский лидер, в частности, затронул тему украинского кризиса, объявив, что «безумные политики» западных государств столкнули Россию и Украину.

«В самом страшном сне невозможно было представить, что там, в этой братской нам стране (Украине), чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову <…> Безумные политики, прежде всего Европы, не понимают, что используя фашизм и нацизм в Украине, они завтра будут бороться против него», — добавил Лукашенко.

По его словам, нацизм стал государственной идеологией в Украине благодаря США, Великобритании и их сателлитам.