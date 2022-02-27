«Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся в субботу вечером. Все вопросы продолжавшегося порядка часа и 20 минут разговора касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт», — говорится в сообщении со ссылкой на пресс-службу белорусского президента.

Отмечается, что «значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России».

«В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Александр Лукашенко высказал свою позицию «в любое время, в любом месте — в Беларуси», — говорится в сообщении.