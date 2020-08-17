Лукашенко не исключил перевыборы после принятия новой Конституции

Новые выборы президента в Беларуси могут пройти после принятия на референдуме новой Конституции, заявил глава государства Александр Лукашенко.
«Будет так, мужики. Нам надо принять новую Конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. <…> (А потом можно — Прим. ред.) провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и президента, и местных органов власти», — сказал Лукашенко на встрече с коллективом Минского завода колесных тягачей. Его слова цитирует Sputnik Беларусь.
Массовые протестные акции оппозиции начались 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.(РИА Новости)