Лукашенко и Тихановская поздравили белорусов с Новым годом на разных языках

Лидер белорусских протестов Светлана Тихановская и белорусский президент Александр Лукашенко записали — каждый свое — новогоднее обращение к жителям страны. Видеозаписи выступлений были размещены на YouTube в четверг, 31 декабря. При этом Тихановская обратилась к своей аудиторией по-белорусски, Лукашенко — по-русски.
Свою речь Тихановская выстроила вокруг концепции объединения, последовательно перечисляя, что способствовало ему в отдельные месяцы минувшего года: «В этом году многое изменилось, но главное изменение — это мы сами. 2020-й стал годом, когда белорусы объединились».
«Мы объединились в августе, чтобы отдать свой голос за перемены. Мы вместе плакали от боли, когда узнали про Окрестина, и от радости — когда увидели, что на «Марше свободы» нас — сотни тысяч», — отметила бывший кандидат в президенты страны. Для своего выступления она подобрала одежду бело-красно-белого цветов.
Александр Лукашенко, выступая рядом с государственным флагом Беларуси, назвал уходящий год «ярким и своеобразным». «Он заставил белорусов искать ответы на извечные вопросы: «Кто мы?», «Что будет с нами, нашими детьми?», «Куда мы идем?» и «Чего мы хотим?», — сказал белорусский правитель.
По словам Лукашенко, многие «хотят вернуться в Беларусь, какой она была годом ранее». «Но возвращаться в прошлое мы не будем», — подчеркнул он. (DW)