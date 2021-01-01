Лукашенко и Тихановская поздравили белорусов с Новым годом на разных языках

Лидер белорусских протестов Светлана Тихановская и белорусский президент Александр Лукашенко записали — каждый свое — новогоднее обращение к жителям страны. Видеозаписи выступлений были размещены на YouTube в четверг, 31 декабря. При этом Тихановская обратилась к своей аудиторией по-белорусски, Лукашенко — по-русски.

Свою речь Тихановская выстроила вокруг концепции объединения, последовательно перечисляя, что способствовало ему в отдельные месяцы минувшего года: «В этом году многое изменилось, но главное изменение — это мы сами. 2020-й стал годом, когда белорусы объединились».

«Мы объединились в августе, чтобы отдать свой голос за перемены. Мы вместе плакали от боли, когда узнали про Окрестина, и от радости — когда увидели, что на «Марше свободы» нас — сотни тысяч», — отметила бывший кандидат в президенты страны. Для своего выступления она подобрала одежду бело-красно-белого цветов.