Кремль в субботу опубликовал список зарубежных лидеров, которых президент России Владимир Путин поздравил с наступающим 2024 годом и Рождеством. Среди тех, кому направлены поздравления, как и в прошлом году, почти нет руководителей так называемых недружественных стран — государств, поддержавших Украину в войне с Россией. Исключением стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгрия входит в ЕС и НАТО, однако занимает иную, по сравнению со своими союзниками, позицию по отношению к войне в Украине, а Орбан стал единственным лидером стран Запада, который в уходящем году встречался с Путиным. «Президент России подтвердил настрой на продолжение конструктивного, прагматичного взаимодействия, позволяющего воплощать в жизнь важные совместные экономические проекты, что в полной мере отвечает интересам российского и венгерского народов», — говорится на сайте Кремля.

Российский президент поздравил также президента входящей в НАТО Турции Реджепа Эрдогана. Среди тех, кто получил поздравления, и президент Сербии Александр Вучич. Обе страны не присоединились к санкциям, введённым западными странами против России в связи с вторжением в Украину.

Все трое, Орбан, Вучич и Эрдоган, получили поздравления от Путина и в прошлом году, первом, когда российский президент не поздравлял западных лидеров. В отличие от прошлого года, в этот раз Путин поздравил также папу Римского Франциска. Папа неоднократно осуждал гибель мирных жителей Украины и молился за народ этой страны, но при этом прямо не обвинял Россию в агрессии и не критиковал Путина.

Среди других поздравленных Путиным — руководители стран СНГ (кроме Молдовы), лидеры стран БРИКС (Индии, Китая, ЮАР и Бразилии), а также ряд руководителей нейтральных или поддерживающих Россию стран. При этом не упомянуты северокорейский лидер Ким Чен Ын и руководители ряда африканских стран, декларирующих свою дружбу с Россией.

«Кроме того, Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в частности Роберта Кочаряна, Нурсултана Назарбаева, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Герхарда Шрёдера», — говорится в сообщении. Саркози в прошлом году Путин не поздравлял.

С Новым 2022 годом — ещё до полномасштабного вторжения в Украину — Путин поздравлял лидеров западных стран, включая США. А в 2019 году Путин поздравил с Новым годом президента Украины Владимира Зеленского — в первый и последний раз с 2014 года. (svoboda.org)